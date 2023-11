Spoleto: trovato con la droga, 18enne prende a pugni, calci e morsi i carabinieri

Un 18enne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Spoleto per spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato dai militari del Nor che lo avevano visto cedere, nei pressi del centro di Spoleto, due dosi di cocaina ad un altro ragazzo. Perquisito, il 18enne è stato trovato con undici involucri di droga – per un totale di 8 grammi di cocaina – e 100 euro in contanti. Compresa la situazione, ha anche reagito contro i carabinieri a suon di pugni, calci e morsi: una volta bloccato, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia spoletina e, in seguito alla direttissima, è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione e rimesso in libertà.

