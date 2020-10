Un camion è rimasto bloccato all’incrocio fra via Pennoni e via Calai, a Gualdo Tadino (Perugia), dove è sprofondata una parte di strada. Il fatto è accaduto martedì mattina. Nessuno si è fatto male ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Gaifana. Pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Proprio in quel punto erano da poco iniziati i lavori per la sistemazione del muro di via Pennoni per l’allargamento dell’asse viario. I cittadini raccontano che non è la prima volta.

