StraValnerina 2021: corrono in 145, vincono Fusaro e Petrini

Filippo Fusaro ed Elena Petrini sono i vincitori della VII edizione della StraValnerina. La corsa omologata Fidal sulla distanza di 10 chilometri organizzata da #iloverun Athletic Terni con il sostegno di Fondazione Carit, Acea Ambiente e frantoio Bartolini, ha richiamato alla partenza 145 partecipanti provenienti da tutto il centro Italia.

La gara

In campo maschile primo successo assoluto per Filippo Fusaro (Atletica Winner Foligno) che ha tagliato il traguardo con il tempo di 34’24” davanti a Marco Giannini (Asd AT Running) secondo in 34’54” e Jean Marc Diomande (#iloverun Athletic Terni) terzo in 35’10”. Nella gara femminile Elena Petrini (#iloverun Athletic Terni) ha bissato il successo dopo l’edizione Country dello scorso anno chiudendo con il tempo di 36’59”. Al seconda posto Manuela Piccini (#iloverun Athletic Terni) in 39’04” mentre terza si è piazzata Patrizia Gianni (Asd Athletic Lab Amelia) in 40’42”. Per Elena Petrini l’ultima gara da nubile, visto che sabato prossimo convolerà a giuste nozze.

Anche il sindaco corre

«Considerando la situazione – spiega Leonardo Bordoni dell’#iloverun Athletic Terni – siamo soddisfatti per la partecipazione e per come è andata la manifestazione -. Una bella giornata, non particolarmente calda, ha agevolato la corsa degli atleti. Il connubio con il territorio per noi è sempre molto importante, in questa e in altre corse che abbiamo organizzato. In gara anche il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, che ha chiuso il percorso con un ottimo tempo vicino ai 42’00”: «Buon tempo – dice il primo cittadino – ma l’obiettivo era organizzare una manifestazione sportiva nel cuore della Valnerina e per questo ringrazio i comuni coinvolti Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino, i corpi di polizia Municipale di Arrone, Ferentillo e Montefranco, la Protezione civile Ferriera, l’Arma dei Carabinieri e la Croce Verde di Ferentillo. L’obiettivo era ripartire e ci siamo riusciti». Alle premiazioni erano presenti il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia e il consigliere comunale di Ferentillo Giacomo Martinelli.