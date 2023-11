Stroncone: «A San Liberatore l’acqua viene a singhiozzo. Siamo stanchi»

«Stamattina (sabato, ndR) è mancata di nuovo l’acqua. Ieri la stessa storia, per oltre cinque ore, ma sono anni che le interruzioni si sussegono in maniera esasperante. Oggi era pure freddo, non ci siamo potuti scaldare e non ho potuto fare la lavatrice. I disagi ci sono, non solo per noi ma per tutti i residenti. Ed è ora che chi deve, faccia qualcosa». La protesta giunge da Stroncone, in particolare da vocabolo San Liberatore, dove fra i residenti c’è chi assicura che «il problema è costante e non ha mai trovato alcuna soluzione, nonostante le segnalazioni al SII ed al Comune. Ci sembra di capire che sia dovuto a impianti ormai obsoleti ma, in ogni caso, non possiamo andare avanti così. Anche quest’estate, una interruzione dietro l’altra. Basta».

