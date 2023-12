Stroncone: chiuso un nightclub. Titolare 79enne denunciato

«Gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e utilizzo di lavoratori ‘in nero’». Queste le cause che lo scorso weekend hanno portato alla chiusura – sospensione dell’attività e sanzioni per circa 17 mila euro – di un nightclub a Stroncone, dopo l’operazione condotta dai carabinieri e finalizzata al contrasto del lavoro sommerso/irregolare e in materia di sicurezza e salute. In campo i militari del locale comando stazione, unitamente a personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Terni e dell’Ispettorato stesso. La denuncia a piede libero è scattata per il titolare dell’attività, un uomo di 79 anni.

