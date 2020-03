Stroncone, malore in casa: muore 82enne

Un uomo di 82 anni in isolamento volontario (tecnicamente ‘sorveglianza attiva domiciliare’, diversa dall’isolamento coattivo disposto dal sindaco in caso di positività) e non sottoposto a tampone per il coronavirus, è deceduto durante la notte fra giovedì e venerdì nella propria abitazione di Stroncone (Terni). A riferire la notizia è la Usl Umbria 2: «Dimesso tre giorni fa dall’azienda ospedaliera di Terni, in seguito a ricovero ospedaliero per complicanze riconducibili a gravi patologie di tipo cardiovascolare e renali, al suo ritorno a casa ha sviluppato un lieve stato febbrile per cui era seguito e monitorato sia dal medico di medicina generale che dagli operatori del Centro di salute del distretto di Terni. Le sue condizioni hanno subito un ulteriore peggioramento durante la notte, verosimilmente per l’aggravamento delle condizioni cliniche legate alla patologia di base». Un decesso, quindi, allo stato ‘naturale’ e non ascrivibile alla tragica casistica del coronavirus.

