Stroncone: Paolo Palmieri sostituirà il ‘numero uno’ della Quintana di Foligno

Paolo Palmieri, cavaliere 27enne di Stroncone (Terni), è ufficialmente il nuovo Pertinace del rione Cassero di Foligno. Palmieri, uno dei due prodotti del Master cavalieri dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno, come riporta il quotidiano La Nazione in un articolo firmato da Alessandro Orfei, nella Giostra della Rivincita del prossimo 17 settembre andrà a sostituire il cavaliere Luca Innocenzi, sospeso per nove mesi dalla commissione giustizia dell’Ente in seguito alla rissa dello scorso giugno.

La passione per i cavalli è nata in Paolo Palmieri da bambino, tanto che il padre a 7 anni gliene regalò uno. A 12 ha debuttato a Narni per il terziere Fraporta, poi Stroncone nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Successivamente sono arrivate le quintane a Calvi dell’Umbria, a Moie e poi Foligno come secondo per l’Ammanniti. L’approdo a Foligno, Palmieri lo deve al suo istruttore Umberto Colavita che lo ha sempre seguito in maniera maniacale. Il cavaliere ora ha voglia di ripagare la fiducia del Cassero con l’auspicio che tutto questo diventi poi una collaborazione. Giovedì alle 19 a Foligno, nella sede dell’Ente Giostra, è in programma la presentazione del nuovo abito della madrina della Quintana, realizzato dal laboratorio sartoria Menghini. Interverranno Stefania Menghini, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e il presidente della commissione artistica dell’Ente, Simone Agostini.