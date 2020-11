Stroncone, spara ai ciclisti dopo la lite: cacciatore denunciato

Ha litigato con alcuni ciclisti – un gruppo di Stroncone – in transito nei pressi della ‘sua’ zona di caccia e poi, al culmine della rabbia, ha esploso verso di loro un colpo di fucile, senza tuttavia ferire nessuno: un miracolo per come si sono svolti i fatti. Tutto ciò è accaduto nei giorni scorsi nella zona di Stroncone (Terni), protagonista un cacciatore 72enne della provincia di Rieti, denunciato dai carabinieri.

La denuncia

L’uomo, dopo la lite scoppiata per una diatriba relativa al passaggio dei ciclisti nella zona in cui stava cacciando, ha fatto fuoco verso il gruppo. Il colpo – si apprende – è stato sparato verso terra, fra la ruota posteriore di un ciclista e quella anteriore di un altro. Subito dopo il fatto, gli sportivi coinvolti si sono rivolti all’Arma di Stroncone per denunciare il grave accaduto. Le indagini hanno consentito di individuare l’autore del gesto, il 72enne del reatino, incensurato. Gli sono stati contestati i reati di minaccia aggravata ed esplosioni pericolose. Contestualmente è scattata la segnalazione alla prefettura di Rieti per la verifica dei requisiti per il mantenimento del porto d’armi. In attesa delle determinazioni, le armi in suo possesso sono state comunque ritirate a scopo cautelativo dai carabinieri competenti, su segnalazione dei colleghi del comando stazione di Stroncone.