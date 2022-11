Studenti in corteo: «Ecco le nostre richieste alla Regione»

di G.R.

Un appello forte alla Regione. Gli studenti sono scesi in piazza a Perugia, venerdì 17 novembre, partendo da piazza Partigiani e sfilando in corteo fino a piazza Italia. Diversi i temi toccati dalla manifestazione organizzata dalla Sinistra Universitaria Udu Perugia e da Altrascuola-Rete degli studenti medi.

Crisi abitativa

«Molti studenti non hanno l’alloggio nonostante siano rientrati nelle graduatorie Adisu – ha affermato Margherita Esposito, coordinatrice della Sinistra Universitaria Udu Perugia – e non sarà garantito il diritto a chi è idoneo. Questo si aggiunge alla crisi abitativa con tanti studenti fuorisede che non trovano un’abitazione o la trovano a prezzi altissimi».

Trasporti pubblici

«Dopo le 22 non è possibile muoversi perché non ci sono mezzi disponibili – sottolinea Matias Cravero, presidente del consiglio degli Studenti di UniPg – va reintrodotto il servizio di mobilità notturna Gimo». Francesco Palmiotto presidente della Consulta Studentesca di Perugia ha aggiunto: «Ottimo l’abbonamento a 60 euro per gli studenti universitari perugini. Va esteso ad altre categorie come le scuole superiori e gli specializzandi».

Salute

«Centinaia di giovani hanno richiesto il bonus psicologico ma ancora non c’è parità con il benessere fisico – critica Anna Pierucci, coordinatrice di Altrascuola -. Servono riforme strutturali per prendersi cura di questo aspetto. Serve poi rendere un self space per tutti i consulenti».