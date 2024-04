Subbuteo, a Perugia c’è il campionato regionale

Tutto pronto a Ferro di Cavallo (Perugia) per il campionato regionale calcio da tavolo, evento utile alla selezione per i prossimi campionato italiani individuali che si terranno al Subbuteoland di Reggio Emilia. Domenica si andrà dalla categoria Open alla Veteran – con protagonisti molti umbri – fino ad arrivare alla Cadetti. L’Umbria è attualmente campione d’Italia: il mirino, tramite i tricolori, è arrivare alla competizione mondiale di Londra in programma il 21 settembre. Spazio in particolar modo a Cesare Santanicchia, Francesco Mattiangeli, Pierluigi Signoretti, Stefano Flamini, Stefano De Francesco e Marco Perotti.

