Superbike, primi test 2024 per Petrucci: «Stesse problematiche dello scorso anno»

«Per me non è stato un test eccellente. Sono contento, però volevo fare un po’ di più. Abbiamo le stesse problematiche dell’anno scorso: sono veloce ma non riesco a fare quella differenza che fanno altri con la gomma nuova e con le gomme morbide. Mi devo impegnare a capire che cosa ci vuole». A parlare è Danilo Petrucci al termine della due giorni di test a Jerez de la Frontera in vista del debutto mondiale in Superbike di febbraio in Australia.

Nona piazza

C’era praticamente tutta la griglia in Spagna per i test. Il pilota ternano, a lungo nella top 5 della classifica durante la seconda giornata, ha poi chiuso al 9° posto in 1’38.907 con la Ducati Panigale V4 Rs in configurazione 2024: «Non siamo lontani dagli altri, però di sicuro volevo stare più avanti in classifica alla fine di questa due giorni. A Portimão sicuramente avremo ancora tanto lavoro da fare», ha aggiunto in merito al prossimo appuntamento in Portogallo. C’è da migliorare.