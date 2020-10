‘Superbonus 110%’, webinar per informarsi

Sulla base dell’accordo siglato lo scorso luglio tra l’amministrazione comunale di Narni e Confapi Terni, prosegue il ciclo di incontri rivolti alle piccole e medie imprese ed anche ai cittadini, per offrire risposte, supporto e consulenza sui temi attuali più importanti. Necessità rafforzata dai cambiamenti economici e politici, fortemente legati alla crisi causata dalla pandemia. Il prossimo apputamento di ‘Punto Impresa in Digitale’ è fissato per il 5 ottobre alle ore 17: l’evento sarà fruibile direttamente dalla pagina Facebook del Digipass Narni, dal canale Youtube Digipass Umbria linkato nel sito di Confapi PMI Umbria e nella pagina Facebook di Confapi Terni.

I relatori

Il tema di questo nuovo webinar, registrato presso il Digipass di Narni, è il ‘Superbonus 110%’. Confapi Terni, attraverso il direttore Cesare Cesarini, ha individuato alcuni professionisti fortemente legati al territorio. Sono stati invitati Simone Monotti, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Terni, Stefano Stellati, presidente dell’Ordine dei giovani commercialisti di Terni, Carmine Calvanese, direttore commerciale di Telematica Italia. Aprirà il tavolo l’intervento dell’assessore comunale Alfonso Morelli, sensibile al tema dell’ambiente, del risparmio energetico e professionista fortemente consapevole delle realtà del territorio.

L’accordo

In relazione all’accordo nazionale sottoscritto tra Confapi e Banca Intesa, relazionerà Fabio Leorsini, direttore area tetail di Banca Intesa Terni. «Il ruolo delle banche è in questa fase determinante per la gestione del bonus – spiegano gli organizzatori -, Confapi e Banca Intesa hanno in merito realizzato un accordo nazionale per facilitare le domande e la gestione delle pratiche». Ad ospitare e gestire l’iniziativa è il Digipass di Narni che mette a disposizione di associazioni, professionisti e aziende, il proprio know how digitale.