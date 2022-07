Ferite non gravi e cure degli operatori sanitari del 118. Si è concluso così il pomeriggio per un uomo che, nella giornata di venerdì, ha tamponato una cisterna di benzina tra Tuoro sul Trasimeno e Passignano: incidente senza serie conseguenze ed interventi sul posto di vigili del fuoco per la messa in sicurezza e forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su