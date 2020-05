Tapojärvi dona alla neuropsichiatria infantile della Usl 2

Tapojärvi Italia ha effettuato un’importante donazione in favore della neuropsichiatria infantile della Usl Umbria 2. La società finlandese ha fornito preziosi strumenti per la diagnosi del disturbo dello spettro autistico e del disturbo traumatico dello sviluppo.

Il servizio Npia della Usl2 collabora attivamente con le agenzie giudiziare ed ha bisogno di avere strumenti a disposizione per una diagnosi più possibilmente accurata. La diagnosi precoce è molto importante per una presa in carico multidisciplinare e per il supporto alle famiglie.

Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino, insieme alla direzione strategica, al responsabile della neuropsichiatria infantile Augusto Pasini e allo staff della dottoressa Francesca Arcangeli, porgono «un sentito ringraziamento alla società per questo generoso gesto di vicinanza e solidarietà».