Tenta rapina e furti in serie: denunciato 27enne

Lo scorso 18 febbraio ne ha combinate di tutti i colori in località Bagnaia (Perugia). Dopo un mese di indagini, è stato ‘incastrato’ dai carabinieri di Castel del Piano che lo hanno denunciato venerdì per tentata rapina, tentato furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio. L’uomo è un 27enne del Mali.

La ricostruzione

«Il ragazzo – riferisce l’Arma – nel tardo pomeriggio del 18 febbraio si sarebbe introdotto in due abitazioni di Perugia, in località Bagnaia e, mediante delle minacce, avrebbe tentato dapprima di farsi consegnare un telefono cellulare, desistendo da tale proposito solo per il tempestivo intervento del marito di una delle vittime, per poi, prima di darsi alla fuga, danneggiare con una pietra il vetro del veicolo di proprietà dell’uomo, parcheggiato davanti all’abitazione. Successivamente, dopo essersi introdotto nel parcheggio di una villetta poco distante, avrebbe forzato la portiera di un’altra autovettura con l’obiettivo di rubarla, senza però riuscire nell’intento, facendo poi perdere le proprie tracce per le vie limitrofe».