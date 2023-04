Tentano scasso a L’Imperiale. Ma non è l’unico – Video

«Attenzione questo vergognoso». Commenta così, avvertendo tutti i perugini, Hanmin Lin su Facebook. In allegato nel post fatto dal proprietario del ristorante giapponese L’Imperiale, il video di un tentativo di scasso alla sua attività in via Briganti 10 a Perugia nella notte di martedì.

Il video

Tra le 3.37 e le 3.43 un uomo incappucciato, di cui si riescono a descrivere solo i colori degli abiti (scarpe nere, calzoni grigi e giacca blu), tenta ripetutamente di aprire la porta. Dalle telecamere di sicurezza si nota impugnare nella sua mano destra un oggetto allungato in metallo. In quei cinque minuti si allontana anche dal portone, probabilmente andando a prendere un altro oggetto, e si assicura che nessuno lo stia guardando. Cerca di abbassarsi, di entrare da porte secondarie. Insomma le prova tutte ma senza successo. Tra i tanti commenti di supporto su Facebook, da riportare quello di Lin che informa come siano riusciti invece a entrare nel tabaccaio vicino e di una ragazza che rende noto che sempre martedì hanno compiuto uno scasso a Madonna Alta.