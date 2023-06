Ternana: «Anche quest’anno almeno 20 milioni di euro per fare la serie B»

di Gianni Giardinieri

«Quest’anno ho speso tra i 27 e i 28 milioni di euro per fare la serie B e non ho ottenuto nulla. Ho capito che lo spogliatoio conta più di quello che spendi per ottenere dei risultati». Parola e verbo di Stefano Bandecchi, intervenuto lunedì sera alla trasmissione ‘Fuori Campo’ di UmbriaTV. Intervistato da Riccardo Marioni, il presidente della Ternana ha tenuto a precisare che anche la stagione ai nastri di partenza sarà particolarmente onerosa per le casse di Unicusano. «Per fare un campionato decente di B servono molti milioni. Anche per la prossima stagione non meno di 20, e soltanto per rimanere nella categoria».

Le scelte da fare

Parole che lasciano intendere la volontà di rimanere proprietario della Ternana Calcio (anche se «stiamo cercando nuovi soci») e l’aver probabilmente appreso che il calcio, non meno di altri sport, non si fa solo con i soldi ma anche e soprattutto con le idee e gli uomini giusti al posto giusto. Ed in tal senso molte decisioni strettamente tecniche appaiono ancora in alto mare. Sul fronte direttore sportivo sembra ormai probabile l’addio di Luca Leone, accostato al Vicenza e che forse paga, anche lui, un campionato appena concluso non certo esaltante, terminato poi con un finale pessimo (cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque gare). Molto probabile anche l’addio di mister Cristiano Lucarelli alla guida tecnica della squadra. Più complessa, invece, la posizione di Aurelio Andreazzoli, ancora legato al club di via della Bardesca da un contratto scadenza 2024. Potrebbe essere lui a ripresentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione, anche se, ovviamente, l’eventuale nuovo direttore sportivo potrebbe scegliere soluzioni diverse. Un gran rompicapo dunque, complicato da molte questioni extra campo che rendono nebuloso l’orizzonte sportivo in casa Ternana. Nel frattempo, via social, saluto di commiato di Valerio Mantovani, che torna alla Salernitana dopo un anno in casa rossoverde a titolo di prestito.