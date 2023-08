Ternana: Bogdan ad Ascoli, Dionisi a Terni. E si prepara una ‘maxi operazione’ finale

di Gianni Giardinieri

Cristiano Lucarelli lo aveva ribadito anche sabato, durante la conferenza stampa pre Catanzaro-Ternana: «Uno dei sette difensori in rosa è destinato a cambiare aria». A ventiquattro ore di distanza si conosce anche il nome di cui che sarà ceduto: Luka Bogdan passa all’Ascoli, presumibilmente con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza da parte dei marchigiani. Contestualmente, Federico Dionisi – attaccante in forza ai marchigiani – vestirà la maglia rossoverde e si giocherà il posto di centravanti con Andrea Favilli. Uno scambio in qualche modo legato da esigenze reciproche: l’Ascoli aveva bisogno di un difensore centrale, la Ternana di un attaccante da affiancare ad un reparto che nel ruolo aveva solo due calciatori: oltre a Favilli, il giovane Raimondo. A quanto ci risulta, anche una vantaggiosa operazione economica, con il profilarsi di un ‘saldo attivo’ per le casse rossoverdi. Federico Dionisi, originario di Rieti, vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo messo a segno ben 117 gol in serie B in 361 partite e 10 gol in serie A in 45 presenze. Forte anche la volontà del ragazzo di giocare per le Fere, sia per la vicinanza con la sua città che per la mai negata voglia di indossare la casacca rossoverde. Il mercato della Ternana non termina però con questa operazione. Il direttore sportivo Stefano Capozucca, a quanto pare, in queste ore è impegnatissimo a cercare di chiudere una maxi operazione che coinvolgerebbe diversi calciatori, in entrata e in uscita. ‘Fumata bianca’ attesa nel giro dei prossimi due o tre giorni.