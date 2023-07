Ternana, Capozucca ha firmato. E si comincia a parlare di acquisti: in pole Jacopo Desogus

di Gianni Giardinieri

Nessuna sorpresa: Stefano Capozucca ha firmato nel tardo pomeriggio di venerdì il contratto, durata biennale, con la Ternana Calcio. Rivestirà il ruolo di direttore sportivo, sostituendo l’uscente Luca Leone per il quale si lavora ad una risoluzione consensuale. E appena insediato, Capozucca sembra voler subito regalare un bel prospetto a mister Lucarelli: nel mirino Jacopo Desogus, attaccante esterno del Cagliari che può giocare anche trequartista. Classe 2002, cagliaritano, di rientro in prestito al Pescara dove ha collezionato 21 gettoni con un gol e 4 assist, Desogus può vantare anche una presenza con la nazionale Under 20. Il suo arrivo rientra nella nuova filosofia della società targata Pharmaguida: giovani di talento che in prospettiva possono rappresentare degli ‘investimenti’ ad alto tasso di interesse, realizzando plusvalenze corpose o comunque ottenendo importanti premi di valorizzazione. Desogus ha ben figurato in serie C, ora il Cagliari vorrebbe testarlo in B e Capozucca, con i suoi buoni uffici, sembrerebbe avviato a far vestire al ragazzo il rossoverde. Sul fronte uscite da segnalare l’imminente partenza di Bruno Martella, destinato alla Feralpisalò. La formula del trasferimento è quella del prestito, con la società del presidente Pasini che onorerà l’ingaggio dell’esterno. Restano sul piede di partenza anche Donnarumma e Pettinari, mentre è in bilico la posizione di Diakitè, nel mirino di Cremonese e Spezia.