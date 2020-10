Fere, monito Lucarelli: «Più si vince e più nascono insidie»

C’è la squadra guidata da un ex nazionale italiano sulla strada della Ternana domenica pomeriggio al ‘Liberati’. È il Foggia di Marco Marchionni, ancora alla ricerca dei primi punti – tre sconfitte consecutive – alla guida dei ‘Satanelli’: sulla carta rossoverdi nettamente favoriti ma, come insegna Cristiano Lucarelli, piedi per terra e niente esaltazione. Calcio d’inizio all 17.30. Tutti i match della C saranno trasmessi da ora in avanti – gratuitamente, in chiaro – sul canale youtube e pagina Facebook di Eleven Sports, ancora nell’occhio del ciclone per i continui disservizi, sul sito internet della piattaforma e Live Now.

Salta la rifinitura. Lucarelli martella

Lucarelli non vuole cali di tensione e già nel pre conferenza parla di Ternana-Foggia come una partita di «quelle più pericolose». Anche perché il maltempo del pomeriggio non ha favorito la preparazione: «Non abbiamo potuto svolgere la rifinitura, siamo stati – le parole in conferenza – sorpresi da bomba d’acqua e grandine. Rimandiamo tutto a domenica mattina, l’abbiamo riprogrammata e farò delle valutazioni». Fondamentale non cedere sotto due aspetti dopo l’1-3 di Catania: «Ho martellato molto la squadra perché purtroppo quando fai una vittoria del genere rischi di perdere un po’ di fame e cattiveria. Noi dobbiamo assolutamente continuare – ha proseguito il tecnico livornese – a migliorarci, gli ultimi venti minuti di Catania non mi sono piaciuti. Il nostro campo al momento è allagato, domani è un match da allerta 5». Poi l’elogio al gruppo: «Al momento sto avendo grandi risposte sia sul campo che negli atteggiamenti». Ad arbitrare sarà Andrea Colombo della sezione di Como.

L’incertezza e l’avversario

Si attende la seduta di domenica per le decisioni: «Avevo le idee chiare. Le condizioni meteorologiche – ha spiegato – potrebbero farmi decidere per una squadra con più chili e centimetri. Può essere un segno del destino il fatto di non aver fatto la rifinitura, qualcosa avevo in mente di cambiare». C’è anche il lato anagrafico di alcuni calciatori da tenere in considerazione. Il Foggia non è in un buon momento, tutt’altro: «In questo momento – il pensiero di Lucarelli – paga il fatto di essere stata catapultata tramite ripescaggio in C, ha dovuto fare tutto in fretta e in furia. Non ha avuto un precampionato normale, ma è un team di qualità e ha giocatori importanti». C’è un messaggio per i rossoverdi: «Mi auguro che i nostri ragazzi abbiano imparato dagli errori precedenti. Più si vince e più nascono le insidie. La partita di domani è quella più difficile di queste sette giornate iniziali, abbiamo tutto da perdere. Avrei preferito giocare contro una big e una squadra in salute». Infine un passaggio su Stefano Bandecchi (in settimana ha reso noto di aver offerto 230.000 euro per acquisire la possibilità di far vedere le gare della Ternana su Cusano Italia Tv): «Mi sembra contento, abbiamo fatto un patto. Non parla dopo la partita e al momento lo sta rispettando. Dice che caratterialmente la squadra gli piace». I convocati rossoverdi sono 24: restano indisponibili Celli e Diakité.