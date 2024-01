Ternana: colpo Gaston ‘El Tonga’ Pereiro

di Gianni Giardinieri

Sarebbe ai dettagli la chiusura della trattativa per portare il 28enne Gaston Pereiro alla Ternana. Ve ne avevamo dato conto già il 28 dicembre scorso, parlandone come di un affare possibile in virtù della considerazione e stima reciproca tra il ds Stefano Capozucca e il giocatore uruguagio. Pereiro arriverebbe con la formula del prestito con compartecipazione delle Fere e del Cagliari al pagamento degli emolumenti fino al termine della stagione. Un ‘colpo’ decisamente importante perché parliamo di un giocatore, già nazionale, che ha dimostrato di poter fare la differenza anche nella massima serie. 188 cm di altezza, Pereiro è un mancino che ama giocare dietro le punte. Nel corso della sua carriera è stato impiegato anche come mezzala e centrale di centrocampo. Il suo arrivo sancisce di fatto l’addio di capitan Cesar Falletti, che pare ormai destinato alla Cremonese. Nel suo curriculum Gaston Pereiro vanta 13 presenze e 5 gol con la Celeste, 63 presenze e 8 gol in serie A con la maglia del Cagliari, 118 presenze e 42 gol nell’Eredivisie olandese con il PSV Eindhoven. Ha conquistato inoltre due volte il titolo di campione d’Olanda ed una quello di campione d’Uruguay.