Ternana: è Žiga Repas il nome nuovo per il centrocampo rossoverde

di Gianni Giardinieri

È Žiga Repas, 22 anni, assistito dalla società Gea World, il nome nuovo per rimpolpare il centrocampo delle Fere. Sloveno, nativo di Lubiana, Žiga Repas è attualmente un calciatore della NK Domžale, squadra partecipante al principale campionato locale, la PRVA Liga in cui ha finora collezionato 51 presenze con 5 gol e 4 assist per lui. Trequartista naturale, ma capace di giocare anche in posizione più arretrata, Repas nella stagione attuale ha disputato fin qui dieci partite, partendo nove volte da titolare ed una da subentrato. Dalla fine di settembre non è stato più convocato, chiaro indizio della possibile cessione nell’attuale sessione di calciomercato. Non si fermerà qui però il lavoro del direttore sportivo Capozucca: in arrivo anche un altro centrocampista – un interditore in questo caso – e un attaccante centrale pronto a dare il cambio a Raimondo e al rientrante Favilli. Per queste due ultime pedine si profilano scelte più orientate su calciatori italiani. Sul fronte delle uscite sono serrate le trattative per rinnovare il contratto di Cesar Falletti, in scadenza a giugno. I tempi stringono perché il ragazzo ha ricevuto offerte anche da altre squadre di serie B, ma la Ternana sta provando (tenendo anche conto dell’età del giocatore) a mettere sul piatto un’offerta di rinnovo comunque in linea con il valore e le prestazioni del trequartista uruguaiano. Vedremo gli sviluppi di una situazione tutta in divenire. Sul fronte cessioni si attendono novità per i calciatori meno impiegati da mister Breda in questa prima parte del campionato. Valerio Mantovani potrebbe lasciare Terni per Ascoli, mentre le offerte per Salim Diakitè al momento non sono considerate interessanti dalla società rossoverde, disponibile ad una eventuale cessione solo a fronte di cifre non inferiori ai 2/2,5 milioni di euro.