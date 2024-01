Ternana: Faticanti in arrivo. Carboni e N’Guessan alle firme

di G.G.

Dopo il ‘colpo’ Gaston Pereiro (lunedì il trequartista uruguaiano dovrebbe raggiungere Terni per mettersi a disposizione di mister Breda), il direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, piazza un altro innesto. Arriva dal Lecce, in prestito secco fino al termine della stagione, Giacomo Faticanti (classe 2004), mediano ‘di lotta e di governo’. Il ragazzo, inserito tra i 60 migliori giovani prospetti del mondo della sua annata dal ‘The Guardian’ nel 2021, è cresciuto nel vivaio della Roma ed ha indossato le maglie delle nazionali giovanili, collezionando 49 presenze tra under 19 e under 15. Sarà a Terni lunedì insieme a Pereiro. ‘Chiuse’ anche le trattative per portare in rossoverde Franco Carboni e Ange Caumenan N’Guessan. Il primo, argentino, 190 centimetri, è un terzino sinistro dell’Inter attualmente al Monza. Anche per lui prestito secco fino a giugno 2024. Il secondo, francese e difensore centrale, è un altro ‘colosso’ di 187 cm, in questa stagione in forza al Torino. Sul fronte partenze, per ora non si muovono da Terni sia il centrocampista Gregorio Luperini che il difensore Valerio Mantovani: l’ultima, eventuale, riflessione sarà fatta a fine mercato.