Ternana, mister Breda: «La vittoria con il Cittadella non ci illuda. Restiamo concentrati»

di Gianni Giardinieri

Vigilia di Venezia-Ternana (sabato 27 gennaio ore 14, stadio ‘Penzo’) con la consueta conferenza stampa pre-gara dell’allenatore dei rossoverdi, Roberto Breda. Di seguito le dichiarazioni del tecnico trevigiano.

Rosa scombussolata dal mercato

«Non è facile ma sono problemi che hanno un po’ tutti. L’importante è che il gruppo rimanga concentrato, nel rispetto delle esigenze di tutti quanti. Domani la partita richiede molta attenzione e dovremo gestire tante difficoltà. Il Venezia potrebbe cambiare tatticamente e, pur con qualche recente difficoltà, resta una grande squadra. Abbiamo l’esigenza di trovare modifiche un po’ in tutti i reparti. Siamo ‘work in progress’ come quasi tutte le altre, forse Parma escluso. Il mercato lo giudicheremo eventualmente tra qualche tempo, partendo però dal presupposto che sono arrivati giocatori per me molto interessanti».

Settimana post Cittadella

«Il gruppo deve ricordarsi di come era in classifica qualche mese fa. Questo deve essere uno stimolo a rimanere sempre concentrati. L’entusiasmo non è una cosa negativa, anzi dobbiamo mantenerlo. Sono però convinto che fare una settimana positiva o negativa cambi poco: conta solo quando l’arbitro fischia il calcio d’inizio e quello che succede durante la gara».

Mantovani

«È utilizzabile e farà parte dei 23 convocati per domani».

Venezia

«I dati ci dicono che hanno avuto difficoltà difensive ma anche una forte propensione offensiva. I nostri obiettivi sono due: la crescita del gruppo e lo studio dell’avversario. La partita contro il Cittadella non deve darci false indicazioni. Il Venezia ha tre attaccanti e due esterni alti. Se passeranno a tre dietro, cambieranno qualcosa in mezzo. Bisognerà essere bravi a vincere i duelli individuali».

Sgarbi

«L’ho trovato molto motivato. Ha fatto tante volte il ‘braccetto’ di destra, facendo secondo me anche campionati importanti. Ha voglia ed entusiasmo e vedremo se utilizzarlo».

Pereiro e Capuano

«Capuano è disponibile e ha lavorato sempre con il gruppo, mentre abbiamo un po’ gestito Pereiro. Ha giocato settanta minuti e abbiamo prestato attenzione a questo dato, cercando di tutelarlo al meglio. Ha una struttura fisica importante e in questa partita, dopo la prima giocata con entusiasmo, dovrà confermarsi».