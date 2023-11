Ternana-Palermo, Breda: «Vogliamo fare una grande partita»

Torna a giocare la Ternana, chiamata al primo impegno casalingo della gestione Breda. L’appuntamento è per domenica 26 alle ore 16.15 (stadio ‘L. Liberati’), con la novità dell’ ingresso a 5 euro per tutti i settori dell’impianto. Iniziativa lodevole e sicuramente tempestiva, visto che la formazione di mister Breda avrà necessità del massimo sostegno della tifoseria, a cospetto di un avversario, il Palermo, che seppur reduce dalla sconfitta interna con il Cittadella e da una posizione non certo salda del suo allenatore, ha un parco giocatori tra i primissimi della cadetteria. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoverde alla vigilia del match.

La sosta

«Quindici giorni molto produttivi e con la voglia di venir fuori da questa situazione. Vogliamo misurarci contro un avversario importante, con l’idea di voler fare una grande partita. Sono contento di come abbiamo lavorato e faremo di tutto per fare una grande gara».

Soluzioni

«Abbiamo lavorato sia sugli interpreti che su qualcosa di diverso, che certamente dovremo mettere dentro. Cercheremo durante la gara di capire cosa serve a livello tattico».

Nuovi innesti

«Ho visto i ragazzi che conoscevo meno. Da questo punto di vista anche l’ amichevole con il Frosinone ci ha dato buone risposte, anche se il banco di prova sarà domani».

Palermo

«Abbiamo rispetto delle caratteristiche dell’avversario e sappiamo che recentemente non ha raccolto molto. Avranno anche loro sfruttato la pausa. La B comunque non dà niente per scontato e noi sappiamo che possiamo fare una grande gara. E’ una squadra che comunque non vedo ancora omogenea nei movimenti e noi dovremo essere bravi a sfruttare queste situazioni».

Condizione atletica

«Cambiare tecnico porta a delle necessità di adattamento. Cerchiamo l’intensità costante e l’atteggiamento dei ragazzi da questo punto di vista è stato encomiabile».

Favilli e la coesistenza Labojko-Viviani

«Favilli è convocato, poi vedremo cosa fare. Sul duo Labojko-Viviani non è impossibile che possano giocare insieme, ma dipenderà molto dalle dinamiche che ogni partita propone».

Mantovani

«Il ragazzo sta bene ed è uno dei pochi ad aver fatto novanta minuti a Frosinone. Per me non è un ripiego, né una seconda linea. Come per gli altri io vedo tanti giocatori titolari, anche Sorensen».

Novità

«Mi piace esaltare i punti di forza di un gruppo, ma allo stesso tempo i ragazzi poi devono fare quello che voglio io. Non voglio parlare della formazione e di qualche novità: è un piccolo vantaggio che voglio tenermi fino alla fine».

Favasuli

«Favasuli ha le caratteristiche per fare tantissimi ruoli, sia il quinto che la mezzala destra o sinistra. Può anche fare l’esterno. Un paio di ragazzi della Primavera si stanno allenando con noi».