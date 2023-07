Ternana: risoluzione consensuale con mister Andreazzoli

Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata martedì pomeriggio da via della Bardesca. Aurelio Andreazzoli e la Ternana Calcio non sono più legati da alcun contratto: c’è stata la risoluzione consensuale. «All’allenatore toscano che lascia la società rossoverde – è la nota ufficiale – auguriamo le migliori fortune umane e professionali». Andreazzoli era stato indicato come l’allenatore per la stagione 2023/2024 prima del ‘passaggio di mano’ (ancora da completarsi) fra Bandecchi/Unicusano e Pharmaguida (con l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero accanto a Nicola Guida). Poi le cose, però, sono cambiate e l’esperto tecnico di Massa è apparso sempre più lontano dalla Ternana Calcio. L’accordo sancisce una situazione comunque chiara già da qualche giorno. E ora il toto-mister che vede fra i favoriti Fabrizio Castori, il tecnico di San Severino Marche – fra i più navigati del panorama nazionale – che lo scorso anno è retrocesso con il Perugia e che, oltre ad essere un ‘maestro di calcio’, è sicuramente in cerca di riscatto. Intanto da Tag24 – il portale informativo dell’università Niccolò Cusano – è giunta, martedì, la notizia che Stefano Bandecchi diventerà con tutta probabilità presidente onorario della Ternana Calcio e che la Unicusano manterrà un 5% delle quote societarie.

