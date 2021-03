Fere, ‘sbornia’ Bari alle spalle: c’è il Teramo

Condividi questo articolo su

















‘Sbornia’ Bari alle spalle, c’è il Teramo. Ternana di nuovo in campo mercoledì pomeriggio dopo l’esaltante vittoria in rimonta sui pugliesi: mercoledì pomeriggio al ‘Bonolis’ c’è la sfida ai ragazzi dell’ex Massimo Paci, tra le squadre più insidiose del girone a livello tecnico. Il calcio d’inizio è fissato alle 17.30 con direzione arbitrale affidata a Francesco Cosso di Reggio Calabria.

TERNANA, COUNTDOWN PER LA B DOPO IL 2-1 AL BARI

La ferocia

La Ternana dovrà fare a meno di Paghera – squalificato per un turno – in terra abruzzese. Fere galvanizzate dal successo sui pugliesi, ma anche i padroni di casa arrivano da un vittoria di rilievo: Il Teramo – ricorda Lucarelli – arriva dalla vittoria in trasferta a Catania. Dovremo avere un atteggiamento feroce perché troviamo un team giovane, di gamba, con un allenatore propositivo e che ha fatto vedere cose interessanti dal punto di vista tattico. Speriamo che la squadra si renda conto dell’importanza del match e rientri con la testa dentro al carro armato dopo i festeggiamenti nel post Bari». Corposo vantaggio in graduatoria per Defendi e compagni: «La classifica non si guarda e non ci interessa. Abbiamo la possibilità e la fortuna di poter guardare solo alle nostre partite, una alla volta, cercando di ottenere il massimo. Se poi non si può ottenere allora serve l’intelligenza per riuscire a non perdere, come purtroppo non è accaduto a Catanzaro». I convocati sono 24, out anche Laverone.

La scomparsa di Vanacore

Il calcio campano e non solo piange la scomparsa di Antonio Vanacore, il vice di Salvatore Campilongo alla Cavese. Aveva 45 anni ed ha perso la sua battaglia contro il Covid-19: «Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento e la Ternana Calcio – il cordoglio rossoverde – in ogni sua componente partecipano commossi al dolore per la scomparsa dell’allenatore in seconda dalla Cavese Calcio 1919, Antonio Vanacore. Agli amici della società campana ed alla famiglia di mister Vanacore vanno le nostre più sentite ed affettuose e condoglianze».