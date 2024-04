Ternana: sconfitta pesante contro la Sampdoria

di Gianni Giardinieri

Disattenta, poco reattiva, troppo spesso in balia delle veloci ripartenze doriane. Potremmo sintetizzare così la triste pasquetta calcistica della Ternana, che a Genova subisce una sconfitta pesante, nel risultato e anche nel gioco, soprattutto negli ultimi venti minuti, quando sparisce dal campo e si consegna mani e piedi agli avversari. Dopo un primo tempo complessivamente equilibrato, in cui le Fere vanno a prendere il the caldo comunque in svantaggio, la ripresa propone il pareggio rossoverde con una bella azione di Casasola, finalizzata da Pereiro. Sarebbe potuto essere quello il momento giusto per tenere il pareggio, magari con autorità, provando anche a vincere. Invece i rossoverdi cominciano a sbandare, ad allungarsi e a concedere tutto il possibile agli uomini di Pirlo, bravo ad indovinare l’ingresso di Stojanovic, che ha spaccato la partita. Ritorno amarissimo per i 700 tifosi rossoverdi al seguito.

Primo tempo

Roberto Breda sceglie Sorensen per sostituire lo sfortunato Filippo Sgarbi (rottura del tendine d’achille e stagione finita) e Dalle Mura per dare il cambio allo squalificato Lucchesi. I restanti 9 sono gli stessi che hanno affrontato dal primo minuto il Cosenza. Capuano a guidare la difesa, Iannarilli in porta, Casasola e Carboni a spingere sugli esterni, Amatucci in cabina di regia, Luperini mezzala destra ad aggredire e ad inserirsi, Pyythia deputato alla fase di interdizione, Pereiro ad incantare e Raimondo bomber. Nella Samp De Luca terminale offensivo, con Verre a sostegno. Difesa a tre e cinque centrocampisti.

Dopo una prima fase di studio la prima occasione è per la Ternana, che al 10′ si rende pericolosissima con un passaggio filtrante di Pyyhtia per Raimondo. La conclusione del centravanti rossoverde termina addosso a Stankovic, nel frattempo uscito a valanga. Al 15′ una indecisione tra Iannarilli e Capuano apre il campo a De Luca che però non riesce a concretizzare. Tegola al 20′ per le Fere, con Pyyhtia che accusa una probabile distorsione al ginocchio destro. Al suo posto entra De Boer. Un minuto dopo Leoni stacca di testa su punizione di Verre ma la zuccata termina alta. Al 25′ combinazione Depaoli-Kasami, con tiro finale del macedone parato con facilità da Iannarilli. Al 31′ parata pazzesca di Iannarilli, che con le unghie della mano destra devia in angolo una conclusione a colpo sicuro di Verre, dopo un errore marchiano di Sorensen. Un minuto dopo fallo di mano di Amatucci su cross di Barreca e calcio di rigore (dopo revisione al Var). L’esecuzione di De Luca è centrale ma efficace. Al secondo minuto di recupero ancora De Luca, che arriva davanti a Iannarilli ma spedisce fuori da ottima posizione.

Secondo tempo

Al 58′ Casasola spinge sulla fascia e mette un cross al centro: Raimondo trova la mezza girata con una torsione del corpo particolarmente difficile ma la palla termina di poco a lato. Al 64′ i sudamericani della Ternana trovano il pareggio, con la complicità di un olandese: De Boer sventaglia per Casasola, che scende sul fondo e la mette in mezzo, dove Pereiro arriva puntuale e di testa la butta dentro. Bella combinazione e quarto centro per “El Tonga”. All’80’ dopo un paio di angoli Borini riceve palla dal limite dell’area e calcia di destro: De Boer devia la traiettoria e Iannarilli compie un’altra paratissima. Due minuti dopo arriva il raddoppio della Samp, con una bellissima azione tutta di prima, con assist finale di Borini per Stojanovic, che di piattone non sbaglia. La Samp cala il tris due minuti dopo. Altra bella combinazione con Stojanovic che questa volta diventa l’uomo assist, fornendo un cross per De Luca che di controbalzo trova l’ angolo opposto a quello difeso da Iannarilli. La reazione della Ternana arriva al minuto 87′ ma Di Stefano spreca male a seguito di una punizione battuta da Pereiro. Al terzo minuto di recupero arriva anche il quarto gol della Samp, con doppietta di De Luca, di testa, ancora su assist di Stojanovic.

Tabellino

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic, Leoni, Ghilardi, Murru (Cap), De Paoli, Darboe, Yepes, Kasami, Barreca, Verre, De Luca. All.: Andrea Pirlo

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sorensen, Capuano (Cap), Dalle Mura, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Raimondo. All.: Roberto Breda

Arbitro: Pontrera di Bologna

Assistenti: Margani e Arace

IV Ufficiale: Diop

Var: Miele

Avar: Chiffi

Marcatori: 36′ De Luca (rig.) (S); 65′ Pereiro (T); 82′ Stojanovic (S); 85′ De Luca (S); 90+3′ De Luca (S)

Ammonizioni: 21′ Luperini (T)

Sostituzioni: 20′ De Boer per Pyyhtia (T); 63′ Borini per Verre (S); 75′ Alvarez e Stojanovic per Darboe e Depaoli (S); Favilli per Raimondo (T); 83′ Piccini per Murru (S) e Di Stefano per Carboni (T)