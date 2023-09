Ternana: sfumato Vada, potrebbe arrivare Kees De Boer

di G.G.

Sembrava chiuso l’accordo per portare in rossoverde lo svincolato Valentin Vada, poi, come il mercato troppe volte insegna, è arrivata la fumata nera. L’argentino, forte dell’improvviso interessamento del Rubin Kazan, squadra militante nel principale campionato russo, ha deciso di virare verso est. Ovvio il motivo: quasi doppio l’ingaggio offerto dai russi rispetto a quanto messo sul piatto dalla Ternana. E quindi, con buona pace di un campionato ormai marginale e qualche difficoltà (immaginiamo) nella valuta di pagamento dei propri onorari, Vada ha deciso di dar corso al suo cognome.

De Boer

Capozucca però non è rimasto a guardare e nella sua opera di scandaglio a 360° del mercato degli svincolati ha estratto dal cilindro un nuovo, possibile, nome: Kees De Boer, classe 2000, olandese di Volendam. Centrocampista centrale, svincolato, di piede destro, De Boer la scorsa stagione ha militato nel VVV-Venlo, squadra partecipante alla ‘Keuken Campioen Divisie’, la nostra serie B. Per lui 35 presenze con 7 gol e 7 assist. Attenzione però: il ragazzo non sarà immediatamente tesserato. Il suo eventuale arrivo sarà in prova, e solo successivamente ad una valutazione positiva di Lucarelli e Capozucca potrà vestire la casacca rossoverde.