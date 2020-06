Fere, ‘prima’ in gruppo post lockdown

Data e location della finale di coppa Italia con la Juventus under 23. Tutti in attesa dell’ufficialità che, salvo sorprese, arriverà in concomitanza o giù di lì con il consiglio federale della Figc convocato per lunedì: in tal senso in casa Ternana venerdì si è registrata una novità, vale a dire il primo allenamento di gruppo post lockdown nel rispetto del protocollo sanitario.

TEST E TAMPONI NEGATIVI IN CASA TERNANA

Tre settimane. L’aspetto fisico



Le ‘Fere’ potranno dunque lavorare insieme – finora le sedute erano state individuali – per poco più di tre settimane prima del confronto con i bianconeri: dall’Emilia Romagna indicano Cesena come sede in pole per ospitare l’evento a porte chiuse. Vedremo. Poi si penserà ai playoff. Il passaggio odierno è stato possibile grazie ai test sierologici ed i tamponi effettuati nei giorni precedenti: esito negativo per tutti e via libera all’antistadio ‘Taddei’. Con percorsi obbligatori, bottiglie per bere numerate e vari accorgimenti utili ad evitare qualsiasi pericolo. Poi c’è l’aspetto sportivo: chiaro che si dovrà cercare di arrivare in buone condizioni per gli appuntamenti tra fine giugno e luglio. Inevitabile che l’aspetto fisico, considerando che si giocherà in piena estate, sarà di fondamentale rilevanza. Più dell’impatto tecnico con ogni probabilità.