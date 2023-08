Ternana: tutto fatto per Bayeye. Per Nestorovski si attende la cessione di Ferrante. Pyyhtiä è rossoverde

di Gianni Giardinieri

Non si ferma il calciomercato della Ternana, che in poche settimane ha completamente stravolto la rosa della scorsa stagione. Tanto lavoro da fare anche in questi giorni post ferragostani, con la definizione di nuovi arrivi in casa rossoverde.

C’è Bayeye

Brian Bayeye (classe 2000) è un nuovo calciatore della Ternana. Terzino di nazionalità francese, alto 1 metro e 82, di proprietà del Torino, è il classico giocatore ‘a tutta fascia’ (destra). E’ l’alternativa a Tiago Casasola, potendo giocare anche come quarto di centrocampo. Per lui, la scorsa stagione, due presenze nella massima serie. Arriva alla corte di mister Lucarelli con la formula del prestito secco.

Nestorovski-Ferrante

Capitolo Nestorovski: il macedone, classe 1990, ha di fatto già un accordo con la Ternana. I contatti, in corso da giorni, sembrano essere terminati con la classica fumata bianca. Il suo arrivo, però, è condizionato alla partenza di Alexis Ferrante. Nel momento in cui l’argentino avrà trovato una nuova sistemazione, non ci dovrebbero essere problemi per il tesseramento dell’esperto attaccante ex Udinese, che in carriera ha realizzato 123 gol in 343 partite.

Pyyhtiä quasi ufficiale

Anche Niklas Pyyhtiä vestirà la casacca rossoverde: mancano solo le visite mediche e l’annuncio di rito. Il giovane centrocampista finlandese (classe 2003, vent’anni ancora da compiere) può giocare centrale ma anche come mezzala sinistra. Mancino, già con 6 presenze in serie A, è sicuramente un prospetto di grande potenziale, potendo abbinare ad una buona tecnica anche una notevole prestanza fisica (è alto 1 metro e 88).

Mastinu, discorso aperto

Infine Giuseppe Mastinu: giovedì sera è in programma un incontro tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. È un centrocampista di esperienza seppur ancora relativamente giovane (classe 1991). Al momento è legato contrattualmente al Pisa, con scadenza 2024. La Ternana potrebbe lavorare ad un arrivo a titolo definitivo. Tanta carne al fuoco dunque per la Ternana, che lavora ancora al completamento della rosa, non disdegnando anche sondaggi per giovani calciatori europei.