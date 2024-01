Ternana: tutto fatto per Filippo Sgarbi

di Gianni Giardinieri

Giovedì mattina sarà a Terni, visite mediche e poi primo allenamento alla corte di mister Breda. Filippo Sgarbi, difensore centrale, arriva alla Ternana in sostituzione di Salim Diakitè, ceduto al Palermo. 26 anni, 191 cm di altezza, Sgarbi in questa stagione ha militato nella formazione del Cosenza. Con i ‘lupi’ di mister Caserta Sgarbi ha collezionato fin qui 8 presenze, di cui 4 da titolare; 119 invece i gettoni complessivi in serie B, quasi tutti tra le fila del Perugia. Nato a Casciago, nel varesotto, Sgarbi può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro. Nel reparto difensivo, con la trattativa ancora in essere per portare Tommaso Corazza in rossoverde (terzino destro, arriverebbe in prestito dal Bologna), resta da sciogliere il ‘nodo’ Mantovani. Il ragazzo vorrebbe cambiare aria (su di lui sempre forte l’interesse dell’Ascoli), ma il direttore sportivo Capozucca non è intenzionato a rafforzare una diretta concorrente per la salvezza. Di qui lo stallo, con però ancora molti giorni alla fine del mercato, durante i quali molte valutazioni potrebbero cambiare.