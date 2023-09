Ternana: un brodino fuori stagione. Ma la vittoria era il giusto risultato

di G.G.

Deve accontentarsi di un ‘brodino’ ( non il massimo con il caldo di oggi) la Ternana, in un match che ha visto le due squadre equivalersi nel primo tempo, mente nel secondo è stato netto il dominio rossoverde. Finisce in pareggio e il punticino consente alle Fere di cominciare a muovere la classifica. Il rammarico però è forte anche oggi, perché la vittoria sarebbe stata certamente meritata. Tante le occasioni della squadra di mister Lucarelli, su tutte il clamoroso palo colpito da Raimondo e l’occasionissima sprecata sotto porta da Casasola. Incoraggiante, ancora una volta, la prestazione e la voglia che i ragazzi della Ternana hanno messo in campo anche oggi. Prima o poi, continuando a giocare così ,arriverà anche la vittoria.

La cronaca del match

Terzo appuntamento casalingo per la Ternana alla quarta di campionato. Avversario di turno il Bari di mister Mignani. Per le Fere necessità assoluta di fare punti, dopo tre sconfitte consecutive. Il Bari, invece, arriva al “Liberati” ancora immacolato: due pareggi ed una vittoria il suo score finora.

Mister Lucarelli ripropone di nuovo il 3-5-2. Riconfermati i tre centrali difensivi (Diakitè, Capuano e Mantovani). Esterni assegnati a Casasola e Corrado. In mediana Labojko vertice basso, Luperini e Pyyhtia mezzali. Falletti sottopunta e Favilli centravanti. Fuori dall’undici titolare Favasuli, complessivamente il miglior rossoverde in questo inizio di campionato. Bari in campo con Maita e Morachioli alle spalle de centravanti Nasti, centrocampo a tre con l’ ex Maiello a dirigere le operazioni e difesa a 4.

Primo tempo

Occorre attendere il quindicesimo del primo tempo per vedere la prima azione (del Bari) di un match cominciato con ritmi decisamente lenti: slalom di Morachioli che arriva sul fondo e mette in mezzo un velenoso pallone rasoterra. Maita arriva puntuale all’appuntamento ma il tiro finisce a lato. Al 30′ è ancora il Bari a rendersi molto pericoloso: splendido il filtrante di Dorval per Nasti che arriva a tu per tu con Iannarilli e scarica un destro rasoterra di pochissimo a lato. Al 40′ azione personale di Luperini che arriva sul fondo e mette in mezzo una palla sulla quale nessuno riesce ad intervenire. Un minuto dopo ancora Dorval che sfonda a destra e crossa al centro. Iannarilli smanaccia e allontana il pericolo. La prima vera occasione della Ternana arriva al 44′, con Falletti che di testa scodella per Luperini. La mezzala pisana, da ottima posizione, calcia in mezza girata sfiorando il palo alla destra di Brenno. Finale di primo tempo ancora per le Fere, con Falletti che raccoglie un filtrante di Casasola e tira di prima con il destro. Il rasoterra è preciso ed angolato ma Brenno si distende e con un ottimo intervento riesce ad evitare il gol.

Secondo tempo

La ripresa comincia con l’ingresso in campo di Celli per Diakitè. Chiaro l’intento di togliere un difensore già ammonito a rischio espulsione. Pericolo Bari al 60′, conil solito Dorval che raccoglie una punizione di Maiello e tira da fuori area: la deviazione di un rossoverde rende la traiettoria del pallone imprevedibile ma fortunatamente fuoir dallo specchio della porta a Iannarilli battuto. Al 65′ grande occasione della Ternana, con la costruzione di Favasuli dal limite dell’ area: il cross è tagliato e preciso per Casasola, che però da zero metri mette a lato. All’ 81′ Casasola crossa dalla trequarti, Luperini anticipa tutti di punta ma la palla termina di poco fuori. Ultimi dieci minuti con mister Lucarelli che decide di giocare con due punte, stante l’ingresso di Dionisi per uno stanchissimo Falletti.

Eccezionale ripartenza della Ternana al minuto 84′, con Raimondo che raccoglie palla, si accentra e scarica un potentissimo sinistro che si stampa sul palo alla destra di Brenno. Tiro di rara bellezza che solo per sfortuna non si tramuta in gol. Al 91’ancora Ternana e ancora Raimondo: altro bel sinistro che Brenno para a fatica.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Mantovani, Casasola, Pyyhtia, Labojko, Corrado, Falletti (c), Favilli. All.: Lucarelli

Bari (4-3-2-1): Brenno, Maita, Nasti, Maiello, Sibilli, Zuzek, Vicari, Koutsoupias, Ricci, Morachioli, Dorval. All: Mignani

Arbitro: Rutella

Assistenti: Affatato e Cavallina

IV Ufficiale: Castellone

Var: Valeri

Avar: Zufferli

Sostituzioni: 46′ Celli per Diakitè (T), 57′ Edjouma per Sibilli (B), Raimondo e Favasuli per Favilli e Pyyhtia (T), 68’Aramu e Benali per Maita e Morachioli (B), 76′ Marginean per Labojko (T), 81′ Dionisi per Falletti (B), 92′ Bellomo per Nasti (B)

Ammonizioni: 2′ Diakitè (T), 49′ Ricci (B), 73′ Falletti (T), 78′ Favasuli (T), 90′ Dorval (B)