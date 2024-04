Terni: 17enne pestato in zona Classico. Condannato 20enne

Assolto dall’accusa di rapina e condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per lesioni personali. Questa la sentenza emessa mercoledì dal tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – nei confronti di un 20enne di origini nordafricane residente a Terni, accusato di aver pestato a sangue e rapinato un 17enne ternano. I fatti risalgono al 25 luglio del 2023, teatro la zona del liceo classico ‘Tacito’ di Terni. Il ragazzo ternano era stato avvicinato da due giovani con un banale pretesto, probabilmente il fatto che frequentasse ragazze che invece, a detta dei due, doveva lasciar perdere. Nel giro di poco, dalle parole erano passati ai fatti, picchiando selvaggiamente il 17enne ternano con calci e pugni e – secondo l’accusa – strappandogli di dosso due catenine e tre ciondoli in oro. Le immagini del pestaggio, riprese da telecamere di sorveglianza presenti in zona, erano finite all’attenzione dei carabinieri a seguito della denuncia sporta dal ragazzo aggredito, che aveva riportato diverse lesioni per una prognosi di venti giorni. Le indagini dell’Arma hanno poi fatto finire a processo i due: il 20enne giudicato mercoledì con rito ordinario ed un minore per il quale è competente il tribunale per i minorenni di Perugia. Contestualmente alla sentenza il 20enne, difeso dall’avvocato Angela Carlino, è stato anche condannato a risarcire la vittima del pestaggio, parte civile attraverso l’avvocato Attilio Biancifiori, con 5 mila euro, oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.

