Terni: 187 mila euro per il ‘Pentagono’. Sistemi oscuranti, fotovoltaico e led

di S.F.

Un impianto fotovoltaico in copertura con potenza nominale da 10 kw, l’installazione di sistemi oscuranti per gli uffici del settimo piano e un generale relamping led dell’edificio. È quanto prevede il progetto esecutivo in linea tecnica per la riqualificazione tecnico-energetica del ‘Pentagono’ di Terni, in corso del Popolo: il Comune ci riprova dopo il precedente tentativo del 2020. Con aggiornamento e quadro economico maggiore.

Dal 2020 ad oggi

Nell’ottobre 2020 ci provò l’esecutivo Latini con l’approvazione del progetto da 148 mila euro ma, in quella circostanza, il Comune si piazzò in una posizione non utile nella graduatoria della Regione per l’ammissione a finanziamento. Tre anni dopo la novità: scorrimento e possibilità di rimettersi in pista. Con nuovo bando e aumento del 30% dell’importo complessivo di progetto nell’ambito della programmazione Por Fesr 2021-2027: si sale così a quota 187.720 euro grazie all’aggiunta della riqualificazione a led della struttura. Se ne occuperà il responsabile unico dell’iter, l’energy manager di palazzo Spada Nazareno Claudiani. Di mezzo anche i fondi dell’accordo Stato-Regioni del 2018.