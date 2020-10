Terni, 18enne romeno arrestato per spaccio

I carabinieri di Papigno, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno arrestato – per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti – un 18enne (M.A.) nato in Romania, già noto alle forze dell’ordine.

La marijuana

Il giovane è stato sorpreso dai militari in via Irma Bandiera a Terni mentre cedeva marijuana, per un peso di poco inferiore ai 30 grammi, ad una donna ternana, anche lei nota alle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, l’assuntrice segnalata al prefetto. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato portato al proprio domicilio in attesa del giudizio disposto con il rito direttissimo per venerdì.