Terni, 19enne trovato con hashish alla stazione: denunciato

Lo hanno trovato in possesso di 25 grammi di hashish durante un controllo allo scalo ferroviario di Terni ed è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A finire nei guai un 19enne tunisino – T.N. le iniziali – irregolare sul territorio: a fermarlo nella mattinata di martedì ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Terni. Il giovane, spiega l’Arma, si «trovava in compagnia di un marocchino gravato da numerosi precedenti penali per spaccio, anch’egli perquisito ma con esito negativo». Sono stati trovati anche 60 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. La droga è stata sequestrata.

