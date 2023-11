Terni: 20enne finisce con l’auto contro un palo in via Guglielmi

Incidente stradale autonomo nella prima serata di sabato a Terni, fra la rotonda dei Partigiani e via Carlo Guglielmi, zona Lungonera. Un giovane – il 20enne U.V. di origini romene – al volante di una Ford Focus, è finito contro un palo della luce con tanto di segnaletica stradale. Il ragazzo stava uscendo dal parcheggio/Ztl di via Guglielmi, quando – immettendosi sulla strada – ha centrato il palo. Sottoposto ad alcoltest, è risultato completamente negativo. Nell’impatto, fortunatamente, il 20enne non ha riportato conseguenze serie. Sul posto per gestire la viabilità e accertare l’accaduto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, con loro anche gli operatori di Area Sicura per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Condividi questo articolo su