Terni, 51enne muore lungo la statale Valnerina

Il corpo senza vita di un uomo di 51 anni, A.G. originario della Romania e residente a Terni, è stato trovato nel tardo pomeriggio di sabato a lato della carreggiata della strada statale Valnerina, nei pressi dell’abitato di Collestatte Piano (Terni). A notarlo sarebbe stato un ciclista in transito. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo una prima ipotesi le cause della morte sarebbero naturali: arresto cardiocircolatorio. Intervenuta la squadra Volante della questura di Terni per tutti gli accertamenti del caso.

