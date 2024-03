Terni: 60enne trovato senza vita in casa

Tragica scoperta nella mattinata di venerdì in un’abitazione di via Picerno, accanto al comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, in zona Fiori. Un uomo di 60 anni originario di Terni (A.C. le sue iniziali) è stato trovato senza vita all’interno della propria casa dove viveva da solo. Il corpo giaceva in camera da letto e, secondo quanto sarebbe stato accertato, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. Sul posto, oltre al medico legale della Usl2, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni per gli accertamenti di prassi. Dopo i quali la salma è stata messa a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre.

Condividi questo articolo su