Terni, 62enne ferita dopo impatto fra furgone e scooter

Serio incidente stradale venerdì sera fra via Gramsci e la rotatoria di piazzale Bianchini Riccardi, a Terni. L’impatto è stato fra un furgone Citroën condotto da una ragazza ternana di quasi 20 anni ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella una donna di 62 anni – B.F. le sue iniziali – di Terni. Ad avere la peggio è stata quest’ultima, finita a terra e trasportata dal 118 in ‘codice giallo’ in ospedale in seguito al trauma facciale riportato: la donna è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – con intervento in prima battuta della Volante della questura.

