Terni: a Collestatte è festa per i 100 anni di Santina Vescarelli

Si allarga ulteriormente la schiera dei centenari a Terni: martedì è infatti grande festa a casa di Santa (per tutti Santina) Vescarelli, vedova Eresia, arrivata a varcare l’invidiabile soglia dei 100 anni di età. Residente a Collestatte Piano, anche in questa giornata speciale sarà come sempre attorniata dall’affetto dei figli, Carla e Rodolfo, e della nipote Federica, che si apprestano a festeggiarla a dovere. Donna sempre affabile e dall’animo buono, alla signora Santina vanno gli auguri dei parenti tutti e di Bruna, storica amica di famiglia, oltre che della redazione di umbriaOn.

