Terni: a processo per uno schiaffo alla figlia adolescente. Assolto genitore ternano

Era il 26 gennaio del 2022 e fra un ternano che oggi ha 58 anni e la figlia, al tempo di 14 anni e mezzo, erano subentrate le ‘classiche’ tensioni che possono portare a liti in famiglia, reprimende, brutte risposte legate alle ‘turbe’ adolescenziali, stress a volte difficilmente gestibile. Il padre in questione, residente nella zona est di Terni, quel giorno ne aveva ‘dette quattro’ alla figlia, assestandole anche uno schiaffo. Ma la cosa non era finita lì. Infatti lei, per quel colpo al viso, lo aveva denunciato, fermamente convinta che le mani vanno sempre tenute al loro posto e che, per quel gesto, era giusto che il genitore pagasse. Così il 58enne ternano è finito a processo per il reato di ‘abuso dei mezzi di correzione e disciplina’. In questi giorni, con il processo giunto a conclusione di fronte al tribunale di Terni, il giudice Francesco Maria Vincenzoni lo ha assolto a fronte di una richiesta di condanna da parte della pubblica accusa. Una decisione che si aggiunge al fatto che, con il passare dei mesi, il padre – difeso dall’avvocato Luca Leonardi – e la figlia si sono riappacificati.

