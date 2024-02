Terni: abbatte palo in via Tre Venezie e fugge. Si indaga

Intervento della polizia Locale di Terni, mercoledì mattina in via Tre Venezie. Un palo dell’illuminazione pubblica, utilizzato anche a fini di segnaletica stradale, è stato abbattuto da un veicolo che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Il fatto sarebbe accaduto nel corso della notte fra martedì e mercoledì. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di corso del Popolo ed anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino della sicurezza. Indagini in corso, anche con l’ausilio delle immagini di telecamere presenti in zona, per risalire al veicolo che ha causato il danno.

Condividi questo articolo su