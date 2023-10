Terni, al Cospea Village la seconda edizione di ‘Medieval fest’

Al Cospea Village di Terni, sabato 14 e domenica 15 ottobre, si respireranno atmosfere medievali: nella piazzetta adiacente al centro commerciale arriva infatti la seconda edizione di ‘Medieval fest’. Un vero e proprio tuffo nel passato con una rappresentanza del Mercato delle Gaite di Bevagna, giochi storici in legno a cura dell’associazione La Tana del Goblin di Civita Castellana, esibizioni giullaresche, cantastorie del Basso Medioevo, mostra dell’arte militare del XV secolo con dimostrazioni, lezioni ed esibizioni, gli Arcieri di Gattamelata, musica medievale e i tamburini di Torreorsina. Gli eventi si svolgeranno nelle due giornate dalle 11.30 alle 20.30. Solo nella giornata di sabato, inoltre, sarà ospitata l’esposizione di rapaci a cura dell’associazione Le Ali della Terra e, alle 16.30, partirà il corteo storico del Cospea Village con abiti realizzati, per l’occasione, dall’Istituto omnicomprensivo Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni, settore moda. La madrina del corteo sarà Manuela Arcuri. «Anche con il ‘Medieval fest’ – commentano dalla direzione – il Cospea Village, di proprietà di PAC2000A, conferma la sua vitalità e la capacità di proporsi a clienti e visitatori come spazio di socialità, con una proposta ampia e differenziata. Sono state infatti numerose le iniziative promosse nell’ultimo periodo come, per esempio il Cospea summer village e la partnership con il Circolo Scherma di Terni, in occasione dei Mondiali paralimpici di scherma appena conclusi, entrambe iniziative molto apprezzate».

