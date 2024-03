Terni: al liceo classico Tacito torna il ‘Certamen Taciteum’

«Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni continua il proprio percorso per tenere viva la tradizione, ormai consolidata, di misurarsi con i classici come momento di indagine sulla propria identità e come strumento di progettazione del futuro: dal 21 al 23 marzo si terrà la 29esima edizione del ‘Certamen Taciteum’».

Le prove per gli studenti

Momento centrale dell’evento sarà la prova: i 70 ragazzi, giunti da licei di ben nove regioni italiane, la mattina del 22 marzo metteranno in gioco le competenze acquisite in cinque anni di studio della lingua latina. Si cimenteranno nella traduzione di un brano di Tacito, scelto da un’apposita commissione di docenti universitari, presieduta dal professor Piergiorgio Parroni, docente emerito dell’Università La Sapienza di Roma, e ne tracceranno un commento volto ad evidenziare le peculiarità dello storico latino a rintracciare gli elementi di continuità tra passato e presente. Relativamente alla sezione ricerche, i numerosi lavori di approfondimento e d’indagine su tematiche tacitiane elaborati da studenti di vari licei italiani hanno suscitato il vivo apprezzamento dell’intera commissione e in particolare del suo presidente, il professor Giorgio Bonamente, docente emerito del dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne presso l’Università degli studi di Perugia. I testi presentano, infatti, non solo spessore culturale, ma anche rigore scientifico ed acume critico. Dopo un’attenta analisi la commissione ha decretato come vincitore l’alunno Antonio Pepe del liceo classico ‘De Sanctis’ di Salerno.

Altri appuntamenti

Intorno, a corollario, altre manifestazioni: la cerimonia di apertura che avrà luogo il 21 marzo alle 16.30 a palazzo Montani Leoni, sede della fondazione Carit; seguiranno due conferenze di approfondimento su Tacito, tenute dal professor Umberto Roberto dell’Università ‘Federico II’ di Napoli e dal professor Claudio Buongiovanni, dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Il 22 marzo la professoressa Paola Mostarda, già docente del ‘Tacito’ e storico dell’arte, nel corso della mattinata, guiderà i docenti degli studenti partecipanti al concorso ad una visita ai monumenti della città e nel pomeriggio, alle 19, nella chiesa di San Cristoforo di Terni si terrà il concerto del coro giovanile del liceo ‘Tacito’, diretto dal maestro Francesco Corrias. La premiazione dei vincitori del Grande Certamen si svolgerà la mattina del 23 marzo al teatro Secci e sarà preceduta da una rappresentazione del laboratorio teatrale del liceo ‘Tacito’: verrà messo in scena ‘Il gioco di Asterione’, un adattamento del racconto ‘La casa di Asterione’ di Jorge Luis Borges, sotto la guida della regista Elena Marrone, ex studentessa dell’istituto.