Terni, al liceo Galilei 15 studenti hanno scelto la mobilità internazionale

Il liceo scientifico Galilei di Terni da diversi anni propone la possibilità di frequentare il quarto anno all’estero. Lo scorso anno scolastico sono stati complessivamente 15 i ragazzi che hanno fatto questa scelta: 9 di loro sono volati negli Stati Uniti, 2 in Australia, 2 in Canada, 1 in Argentina e 1 in Finlandia. Alcuni per un semestre altri per un intero anno scolastico. Ora, tornati in Italia, vivranno insieme ai loro compagni l’ultimo anno di liceo a Terni.

L’esperienza all’estero

Gli studenti, raccontano dalla scuola, «hanno vissuto in famiglia, hanno frequentato le lezioni, hanno conosciuto diversi sistemi ed approcci scolastici, si sono confrontati con culture diverse, hanno parlato la lingua inglese, hanno stretto amicizie ed affetti, hanno rappresentato il nostro Paese, la nostra città ed oggi sono ritornati a casa. La loro storia la racconteranno ai compagni di classe e ai loro docenti, la terranno con cura nei loro ricordi e sarà patrimonio del loro vissuto di adolescenti. Con un bagaglio esperienziale indubbiamente più ricco e variegato, hanno saputo gestire anche momenti non facili ed ora si apprestano a vivere l’ultimo anno di liceo, un anno impegnativo ma entusiasmante fatto di nuovi percorsi dove troveranno sicuramente il tempo per ripensare a quanto vissuto. Il nostro liceo continua a credere fermamente nelle potenzialità che la mobilità internazionale rappresenta: gli studenti che scelgono di viverla e poi di raccontarla, sono un patrimonio prezioso non solo per la comunità scolastica ma per l’intera città».