Terni: all’interno di Glow ora c’è lo shop di Momentum Sport

Glow by MaCaFits e Momentum Sport sono lieti di annunciare la nascita di una nuova collaborazione. Da oggi all’interno del centro personal e solarium di via Guglielmi, a Terni è attivo uno shop point firmato Momentum Sport. Si tratta di un’area dove l’azienda ternana, già punto di riferimento nell’e-commerce, esporrà alcuni dei suoi prodotti in portafoglio legati al mondo del tennis, del padel e del running. In questo modo lo sportivo potrà visionare la merce, provarla ma la novità più importante riguarda l’acquisto. Questo infatti avverrà tramite l’uso di un innovativo totem interamente touch screen. Il prodotto selezionato sarà poi spedito a casa del cliente o direttamente presso Glow by MaCaFits in via Guglielmi dove potrà poi ritirarlo. In questo modo tutti quanti potranno toccare con mano la racchetta, la maglietta o le scarpe tanto sognate prima di acquistarle e contare ovviamente, sulla consulenza di esperti del settore.