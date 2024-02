Terni: altro furto in una scuola elementare e ancora tablet e computer nel mirino

Ladri di nuovo in azione in una scuola primaria del centro di Terni. Questa volta – presumibilmente nella notte fra domenica e lunedì – ignoti sono entrati nella scuola ‘Anita Garibaldi’ di via I Maggio, rubando tre tablet e un computer. Un ‘colpo’ molto simile per tipologia e tempistiche a quello compiuto una settimana prima all’interno della scuola elementare ‘Mazzini’ di via Carrara, con cui ‘l’Anita Garibaldi’ condivide la direzione didattica. In quel caso erano spariti ben trenta tablet e un computer. Non risulterebbero segni di effrazione sugli ingressi dell’istituto, con i ladri che avrebbero fatto accesso da una porta antincendio. In corso indagini da parte della polizia di Stato per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dei malviventi.

