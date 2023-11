Terni: Alvaro e ‘Dina’ festeggiano 70 anni di matrimonio

Nozze di titanio che, tradotto, sta a significare che una coppia ha raggiunto l’imponente e straordinario traguardo dei 70 anni di matrimonio. La coppia in questione – sentiti e doverosi gli auguri – è quella composta da Alvaro Giangiacomo, 94 anni, e dalla consorte Santina ‘Dina’ Pileri, che di anni ne ha 90, entrambi di Terni. Le nozze risalgono al 22 novembre del 1953: da allora hanno vissuto per circa 20 anni a Casteldilago (Arrone) per poi trasferirsi a Terni, dove Alvaro aveva nel frattempo trovato lavoro alle acciaierie – come capoturno – e Dina si dedicava alla casa, ai due figli, a ciò che ogni giorno c’era da fare per condurre la famiglia con serenità e amore. Entrambi appassionati di ballo liscio, ancora oggi il sabato sera frequentano locali per ascoltare musica e, di tanto in tanto, danzare insieme in pista. Chi li conosce bene li definisce «una bellissima coppia, fatta di bella presenza, signorilità, allegria e tanto amore». A loro va il merito di aver rappresentato – e mantenuto – l’unità della famiglia, nel segno della forza e della stabilità: un augurio grande arriva proprio dai figli, dai nipoti e dai pronipoti. «Grazie per l’esempio che ci date». E all’augurio per questi 70 anni insieme, ci aggiungiamo con piacere anche noi di umbriaOn.

